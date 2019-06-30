Футбол

Гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLSRT на русском 02:25

В составе «Торонто» на 19-й минуте забил Ник Дэлеон. «Ди-Си» ответил голом Уэйна Руни с пенальти на 92-й минуте. «Ди-Си Юнайтед» занимает второе место в Восточной конференции MLS, набрав 31 очко в 19 матчах.
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Гол Руни спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Газета.Ru03:11

Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Торонто»

Чемпионат02:51

Гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

RT на русском02:25

Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»

Советский спортвчера в 23:09

Гол Руни с пенальти на последних минутах спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в МЛС

Sport24.ruвчера в 22:17

Гол Руни в компенсированное время спас «Ди Си Юнайтед» от поражения

Матч ТВ01:15

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 23:19
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Общество

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Происшествия

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Армия и оружие

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Обновлено в 06:02
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В МЧС рассказали о сложностях ситуации в Тулуне из-за наводнения

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Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак совершил рабочую поездку в Мурманскую область.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке.
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Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»

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Армия и оружие

В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ

Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
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Жену Цеповяза задержали за вымогательство

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Гаджимагомедов завоевал золото на Европейских играх

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Крымские татары прокомментировали заявление Чубарова

Ранее Чубаров заявлял, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной

Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
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Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа Кремль впервые увидел «взаимность» в действиях американского президента.
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Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

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Уэйн Руни
Британский футболист
Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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