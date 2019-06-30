Гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLSRT на русском 02:25

В составе «Торонто» на 19-й минуте забил Ник Дэлеон. «Ди-Си» ответил голом Уэйна Руни с пенальти на 92-й минуте. «Ди-Си Юнайтед» занимает второе место в Восточной конференции MLS, набрав 31 очко в 19 матчах.

Гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

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