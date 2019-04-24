Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Коламбус Крю» в MLSSport24.ru вчера в 22:21

В ночь на 25 апреля (мск) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата MLS. «Ди Си Юнайтед» в гостях победил «Коламбус Крю» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Уэйн Руни. Для 33-летнего англичанина этот гол стал пятым в текущем сезоне.

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Коламбус Крю» в MLS

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