Футбол

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»Бомбардир.ру 01:07

Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд. В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым. Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
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Гол Руни спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Газета.Ru03:11

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто». Видео

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Гол Руни с пенальти спас «Ди-Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

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Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»

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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» сыграть вничью с «Торонто»

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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