Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»Бомбардир.ру 01:07

Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд. В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым. Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).

Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

Происшествия Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве Автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Москве на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Белова в воскресенье, 30 июня.

Общество Пять человек погибли в результате наводнения в Иркутской области В настоящее время известно о пяти погибших, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Среди жертв по меньшей мере один ребенок.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Политика Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в стычке с северокорейскими журналистами.

Происшествия В США расстреляли рэпера Slim 400 В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».

Политика Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Игры Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3 Выступление Гейба проходило на официальном мероприятии компании, которые было посвящено старту продаж нового продукта Valve.

Автоспорт Даниил Квят: «Квалификация была испорчена» Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".

Здоровье Кардиологи рассказали, как сердечникам пережить жару Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.

Происшествия Израильские военные арестовали палестинского министра, сообщили СМИ Израильские военные арестовали в воскресенье палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, передает агентство ВАФА.

Общество В Красноярском крае паводок топит Канск Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Общество На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.

Наука Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.

Происшествия В Кронштадте произошел взрыв газа Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.

Общество Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Футбол Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.

Общество В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».