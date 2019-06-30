Футбол
Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»Бомбардир.ру 01:07
Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд. В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым. Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
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Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»
Советский спортвчера в 23:09
Гол Руни с пенальти на последних минутах спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в МЛС
Sport24.ruвчера в 22:17
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