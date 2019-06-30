Футбол
Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLSRT на русском 02:25
В составе «Торонто» на 19-й минуте забил Ник Дэлеон. «Ди Си» ответил голом Уэйна Руни с пенальти на 92-й минуте. «Ди Си Юнайтед» занимает второе место в Восточной конференции MLS, набрав 31 очко в 19 матчах.
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Гол Руни с пенальти на последних минутах спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в МЛС
Sport24.ruвчера в 22:17
Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче с «Торонто»
Советский спортвчера в 23:09
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
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