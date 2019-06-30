Футбол

Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLSRT на русском 02:25

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В составе «Торонто» на 19-й минуте забил Ник Дэлеон. «Ди Си» ответил голом Уэйна Руни с пенальти на 92-й минуте. «Ди Си Юнайтед» занимает второе место в Восточной конференции MLS, набрав 31 очко в 19 матчах.
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Гол Руни с пенальти спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

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Гол Руни в компенсированное время спас «Ди Си Юнайтед» от поражения

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