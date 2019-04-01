Футбол

Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»Матч ТВ 04:16

«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:1. Второй гол за столичный клуб забил английский форвард Уэйн Руни.
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Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»

Матч ТВ04:16

«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Орландо» благодаря великолепному голу и передаче Руни

Чемпионат00:12

Руни забил 4-й гол в сезоне МЛС

Sports.ru00:43

Руни принес победу «Ди Си Юнайтед» победу в матче MLS

Газета.Ruвчера в 23:32

Фантастический гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу в матче MLS: видео

Sport24.ruвчера в 22:34

Руни включил гения и вколотил сухой лист почти с углового

Eurosport.ru03:04

Невероятный гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» победу над «Орландо». Видео

Спорт-Экспрессвчера в 21:33
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Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Кино

Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова

По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Недвижимость

Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов

В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Мытищах более 40 детей отравились в лагере

Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья

Напомним, что в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге

На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».
Обновлено в 05:21
Финансы

Рубль растёт на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Экономика

Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского

Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Экономика

Минфин предложил увеличить в два раза НДС на подслащенные напитки

Минфин России предлагает исключить напитки с высоким содержанием добавленных сахаров из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 03:07
Музыка

Восьмиклассница из Реутова стала финалистом Всероссийского фестиваля школ детского телевидения

Диплом финалиста третьего Всероссийского фестиваля школ детского телевидения привезла 14-летняя ученица школы № 1 подмосковного Реутова Екатерина Калинчук, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.
Обновлено в 05:12
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира за 2018 год

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, Saudi Aramco получила чистую прибыль за 2018 год в размере $111,1 млрд.
Обновлено в 04:12
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Политика

Путин обсудит с Сечиным планы «Роснефти» на перспективу

Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с главой "Роснефти" Игорем Сечиным планы компании на перспективу.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море

НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке

После смерти любимого человека, Жаркова рассказала общественности о дочери Евдокимова — Анастасия стала законной наследницей знаменитого актера: по решению суда она получила загородный дом на Рублевском шоссе, в котором проживает с мамой последние семь лет.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

На избирательном участке в Киеве повесили карту Украины без Крыма

Обновлено в 04:47
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Новороссийске трое юношей ранены после взрыва снаряда

Обновлено в 05:42
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака

Обновлено в 04:08
Экономика

«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий

Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А

Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Экономика

Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие

C-300 не заметили израильские истребители F-35

Обновлено 29 марта в 21:30
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Английский футболист ирландского происхождения, игрок клуба MLS «Ди Си Юнайтед». Выступает на позициях оттянутого нападающего и центрального полузащитника. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения.
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Ди Си Юнайтед
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
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