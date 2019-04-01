Футбол
Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»Матч ТВ 04:16
«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:1. Второй гол за столичный клуб забил английский форвард Уэйн Руни.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Кино
Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова
По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов
В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Он уточнил, что в субботу на территории детского оздоровительного лагеря "Клязьма" проводился танцевальный конкурс, в котором участвовали 200 детей из разных городов страны.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья
Напомним, что в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге
На столе руководителя газеты Сергея Плахотина нашли записку со словами: «Сдохнешь, сявка».
Обновлено в 05:21
Финансы
Рубль растёт на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 1 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:09
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Лояльный президенту Украины Петру Порошенко заместитель директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдер Муждабаев считает предателями избирателей Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:22
Экономика
Минфин предложил увеличить в два раза НДС на подслащенные напитки
Минфин России предлагает исключить напитки с высоким содержанием добавленных сахаров из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено в 03:07
Музыка
Восьмиклассница из Реутова стала финалистом Всероссийского фестиваля школ детского телевидения
Диплом финалиста третьего Всероссийского фестиваля школ детского телевидения привезла 14-летняя ученица школы № 1 подмосковного Реутова Екатерина Калинчук, сообщил в понедельник глава городского округа Станислав Каторов.
Обновлено в 05:12
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира за 2018 год
Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, Saudi Aramco получила чистую прибыль за 2018 год в размере $111,1 млрд.
Обновлено в 04:12
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Политика
Путин обсудит с Сечиным планы «Роснефти» на перспективу
Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с главой "Роснефти" Игорем Сечиным планы компании на перспективу.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке
После смерти любимого человека, Жаркова рассказала общественности о дочери Евдокимова — Анастасия стала законной наследницей знаменитого актера: по решению суда она получила загородный дом на Рублевском шоссе, в котором проживает с мамой последние семь лет.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Новороссийске трое юношей ранены после взрыва снаряда
Обновлено в 05:42
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
Обновлено в 04:08
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10
Экономика
Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
C-300 не заметили израильские истребители F-35
Обновлено 29 марта в 21:30