Футбол
Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»Sportbox.RU 04:16
«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:1. Второй гол за столичный клуб забил английский форвард Уэйн Руни.
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Футбол
Папа римский призвал не называть Лионеля Месси богом
Обновлено в 07:38
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика
Пашинян сообщил Путину о встрече с Алиевым по Карабаху в Вене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал российского лидера Владимира Путина о прошедшей 29 марта встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Обновлено в 07:42
Политика
ЦИК Украины обработал 65,13% протоколов: у Зеленского 30,41% голосов
Центральный избирательный комитет Украины обработал 65,13 процентов протоколов, по итогам первого тура по-прежнему лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41% голосов избирателей.
Обновлено в 04:22
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Политика
Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России
Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Обновлено в 07:24
Происшествия
СКР ищет зачинщиков массовых беспорядков в Ингушетии
В Ингушетии ведется расследование уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителей власти.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Сорокин, Робинсон и Гусев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин, защитник ЦСКА Мэт Робинсон, нападающий петербургского СКА Никита Гусев и игрок обороны ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль признаны лучшими игроками марта по итогам матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Американец попался на краже из мемориального музея в Освенциме
Турист из Соединенных Штатов почему-то решил, что может позволить себе прихватить из музея в качестве сувенира костыль, который крепит рельсы к шпале.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В США при крушении вертолета погибли два пилота корпуса морской пехоты
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей
«Йокерит» подписал игрока молодежной сборной Финляндии
Нападающий Ахти Оксанен поставил подпись под контрактом с «Йокеритом». Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один год.
Обновлено в 08:09
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Экономика
Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
Обновлено в 07:34
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Музыка
Стала известна программа XXXII Собиновского фестиваля
Одним из самых ярких гостей музыкального фестиваля станет лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Евгений Князев.
Обновлено в 06:08
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА
«Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА.
Обновлено в 04:46
Общество
Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон
Обновлено в 06:59