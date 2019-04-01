Футбол

Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»Sportbox.RU 04:16

«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:1. Второй гол за столичный клуб забил английский форвард Уэйн Руни.
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Гол Руни помог «Ди Си Юнайтед» обыграть «Орландо»

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«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Орландо» благодаря великолепному голу и передаче Руни

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