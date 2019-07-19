Футбол
Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLSЧемпионат 02:53
В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.
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Гол и голевая передача Руни помогли «Ди Си Юнайтед» обыграть «Цинциннати». Видео
Спорт-Экспрессвчера в 21:55
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Рондон перешел в китайский «Далянь Ифан»
Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон стал игроком китайского «Далянь Ифан».
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Впервые о FaceApp заговорили пару лет назад: с помощью искусственного интеллекта приложение преобразовывает селфи пользователя в лицо другого пола, расы и так далее.
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Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
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В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с действиями нацистов
Экс-глава полиции Чехии, а в настоящее время президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны сравнил действия украинских властей с политикой нацистов.
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