Футбол

Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLSЧемпионат 02:53

В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.
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Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLS

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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