В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.

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Политика Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.

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