Футбол
Гол Руни помог «Ди-Си Юнайтед» добиться разгромной победы в матче MLSЧемпионат 02:53
В матче MLS «Цинциннати» принимал «Ди-Си Юнайтед». Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. Обслуживал встречу главный арбитр Бальдомеро Толедо, которому помогали Адам Гарнер и Джереми Хансон.
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Гол и голевая передача Руни помогли «Ди Си Юнайтед» обыграть «Цинциннати». Видео
Спорт-Экспрессвчера в 21:55
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Ашберн
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