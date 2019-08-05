Футбол

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»Soccer.ru вчера в 14:50

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ.
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Прагматизм взял верх. Команды показали малорезультативный футбол в четвертом туре РПЛ

ТАССвчера в 16:57

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

LiveSport.ruвчера в 15:15

«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз на футбол от Георгия Безшансова

Legalbet03 августа в 02:38

Вы вряд ли смотрели «Ахмат» – «Оренбург», а там Деспотович забил лучший гол тура

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Роши признан лучшим игроком матча «Ахмат» — «Оренбург»

Матч ТВвчера в 14:57

Гол в стиле Роналду и роковая ошибка Довбни — в обзоре игры «Ахмат» — «Оренбург»

Чемпионатвчера в 15:52

Приз лучшему игроку матча «Ахмат» — «Оренбург» достался Роши

Sport24.ruвчера в 16:12
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Происшествия

Пострадавшим от взрывов в Ачинском районе окажут материальную помощь

Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал выделить материальную помощь людям, пострадавшим от взрывов на армейских складах.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Замминистра обороны прибыл к месту пожара под Ачинском

Замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков с группой специалистов прибыл к месту пожара на складах в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав".
Обновлено вчера в 22:52
Финансы

Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол

Андрей Аршавин вернулся на «Эмирейтс». Пушечное фото

Экс-нападающий "Арсенала" Андрей Аршавин в Instagram выложил фото, на котором он сидит на пушке у домашнего стадиона "канониров" "Эмирейтс".
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре

В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Психолог рассказал о пользе стресса

Обновлено вчера в 10:08
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

«Кока-коле» решили объявить бойкот из-за рекламы с геями

Из-за рекламы один из представителей партии, Иштван Болдог (Istvan Boldog), призвал к бойкоту товаров «Кока-колы» на время «провокационной» рекламной кампании.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения

Украинские силовики подорвались на мине у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.
Обновлено вчера в 19:02
Общество

Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз

Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Здоровье

В Госдуме назвали причины ранней смертности мужчин в России

Курение и алкоголь являются одними из основных причин ранней смертности мужчин в России.
Обновлено вчера в 18:37
Транспорт

В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

В Воронежской области карусель опрокинулась на двоих детей

Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Обновлено вчера в 13:04
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