Футбол
Гол Роши принес «Ахмату» победу над «Оренбургом» в чемпионате РоссииРИА Новости 14:54
Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Евгений Харин (49-я минута) и Одисе Роши (70).
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