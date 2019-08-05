Футбол

Гол Роши принес «Ахмату» победу над «Оренбургом» в чемпионате РоссииРИА Новости 14:54

Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Евгений Харин (49-я минута) и Одисе Роши (70).
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Главе Алтая пожаловались на директора Центра медицины катастроф

Сотрудники медучреждения обвинили Земцова в том, что он не думает о коллективе Центр медицины катастроф Республики Алтай оказался в центре скандала – коллективное письмо с жалобой на директора учреждения направлено врио главы региона Олегу Хорохордину и республиканскому прокурору Николаю Мылицыну, сообщают "Новости Горного Алтая".
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«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

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Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
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В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

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