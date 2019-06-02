Футбол
Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19ТАСС 15:04
|2′
Мохамед Салах
|58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
|62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
|66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
|74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
|81′
|87′
Дивок Ориги
|90′
Садио Мане
Джо Гомес
|61%
|Владение мячом
|39%
|80%
|Процент точных передач
|63%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|8
|3
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|9
|6
|Отборы
|4
|5
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
15
Дайер
18
Льоренте
27
Моура
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
27
Ориги
12
Гомес
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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