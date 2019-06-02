Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19ТАСС 15:04

Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

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