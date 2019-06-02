Футбол

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19ТАСС 15:04

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Sportbox.RU15:29

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Матч ТВ15:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в сезоне-2018/19 в ЛЧ

Чемпионат15:59

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

ТАСС15:04

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

Soccer.ru15:44

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

Спорт-Экспресс15:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-18/19

Sports.ru14:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Происшествия

Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром

Обновлено в 12:21
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Происшествия

В США заявили о конструктивных дефектах Boeing 737 МАХ

10 марта текущего года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился вскоре после взлета.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика

МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН

В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Энергетика

ГКЗ утвердила запасы Таймыра в 1,2 миллиарда тонн топлива

Экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила запасы нефтяных месторождений на Таймыре в 1,2 миллиарда тонн топлива.
Обновлено в 16:14
Политика

Кадыров осудил разрушение памятника маршалу Жукову в Харькове

«В Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст [маршала Георгия Жукова], они ничем не прославились, а покрыли себя позором», — заявил он.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Общество

Папа Римский попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию

Папа Римский Франциск в ходе встречи с представителями цыганского сообщества в румынском городе Блаж попросил прощения за многовековую дискриминацию.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Космос

NASA выбрало частные компании для доставки оборудования на Луну

Обновлено вчера в 08:14
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего.
Обновлено в 16:12
Авто

FV Frangivento презентовал 1010-сильный суперкар Asfane DieciDieci

Стартап из Италии FV Frangivento недавно презентовал свой первый футуристический суперкар, получивший название Asfane DieciDieci.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Машина задымилась после ДТП на Оптиков

Обновлено в 14:59
Политика

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Происшествия

На заводе «Кристалл» в Дзержинске МЧС выявило 35 нарушений

Согласно системе проверки компаний (СПАРК), на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области сотрудниками МЧС было выявлено 35 нарушений пожарной безопасности.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

ВСУ 11 раз за сутки обстреляли ДНР

Обновлено в 04:53
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное