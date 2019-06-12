Футбол

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионовREGNUM 01:44

Гол Роналду занял первое место в рейтинге. Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче. Замкнул тройку гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который он забил «Баварии» в 1/8 финала турнира.
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Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

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