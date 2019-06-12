Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионовREGNUM 01:44

Гол Роналду занял первое место в рейтинге. Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче. Замкнул тройку гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который он забил «Баварии» в 1/8 финала турнира.

Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Политика Трамп назвал мэра Лондона неудачником Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Политика Назначен новый заместитель губернатора Челябинской области В Челябинской области назначен новый заместитель губернатора.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Политика Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.

Космос Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.

Политика Патриарх Варфоломей: «Киевского патриархата» на Украине не существует 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор т. н. Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) с т. н. Украинской Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ), в результате чего была создана Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Шоу-бизнес Тарасов улетел в Турцию с дочкой от первого брака Футболист опубликовал свежее семейное фото Игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов отправился отдыхать в Турцию вместе с родными: женой Анастасией и дочерьми Ангелиной и Миланой.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил о планах созвать совещание с руководством МИДа, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности из-за видео на YouTube .

Авто Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.

Хоккей Евгений Мозер стал игроком «Автомобилиста» «Автомобилист» подписал односторонний контракт сроком на один год с нападающим Евгением Мозером, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Музыка Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что жанр рэп-баттла постепенно уходит в прошлое, так как это становится неинтересным зрелищем.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX Дефекты были найдены на предкрылках самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру.