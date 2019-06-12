Футбол
Гол Роналду в ворота МЮ признан лучшим в сезоне Лиги чемпионовREGNUM 01:44
Гол Роналду занял первое место в рейтинге. Второе место занял мяч нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля», забитый со штрафного в первом полуфинальном матче. Замкнул тройку гол форварда «Ливерпуля» Садио Мане, который он забил «Баварии» в 1/8 финала турнира.
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Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Политика
Матвиенко заявила, что всегда работала на равных с мужчинами
Матвиенко работает в этой сфере несколько десятилетий, и в течение всего времени старалась трудиться на равных с мужчинами, не уступая им. Каких-либо поблажек на фоне того, что она женщина, деятельница не испытывала.
Обновлено в 01:38
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось
За медицинской помощью после взрывов в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает Минздрав Нижегородской области.
Обновлено 01 июня в 07:21
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Футбол
Мане: до сих пор не могу поверить, что «Ливерпуль» выиграл ЛЧ
Не могу сказать, насколько я счастлив, до сих пор не могу поверить.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Кадыров назвал позором уничтожение памятника Жукову в Харькове
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в соцсетях заявил, что 2 июня станет позорным днем в истории Украины из-за нападения нацистов на памятник Георгию Жукову в Харькове.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
Обновлено в 02:21
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено вчера в 14:46
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено вчера в 11:06
Гаджеты
Bloomberg: Apple закроет iTunes
Косвенно подготовку к закрытию подтверждает и тот факт, что на страницах сервиса в социальных сетях Instagram и Facebook идёт перенаправление на основной сайт Apple TV.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено вчера в 02:05
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Общество
В Приморье в «китовую тюрьму» стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей стали проводить в так называемой "китовой тюрьме", расположенной в бухте Средняя под Находкой в Приморском крае.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Кызыле свадебный кортеж попал в ДТП
В Кызыле свадебный кортеж сотрудника полиции попал в ДТП, сообщили РИА Новости в МВД Тувы.
Обновлено в 02:50
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Единоборства
Кличко прокомментировал поражение Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своих впечатлениях после боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено вчера в 21:46