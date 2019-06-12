Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионовСоветский спорт вчера в 17:26
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018 / 19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
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Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Находке нашли пропавшую семилетнюю девочку
Пропавшая в воскресенье в Находке семилетняя девочка найдена, с ней все в порядке, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.
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Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
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Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Пакт был заключен сроком на 10 лет. Теперь документ будет опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».
Обновлено вчера в 03:06
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 27
Обновлено 01 июня в 08:24
Наука
IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
В КНДР желание премьера Японии встретиться с Ким Чен Ыном назвали «верхом наглости»
Напомним, о своей готовности встретиться с Ким Чен Ыном «без предварительных условий» премьер Японии Синдзо Абэ заявлял в мае, отмечая при этом, что без переговоров не удастся «сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет
Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В США аллигатор ворвался в дом и «выпил» вино из погреба
Обновлено 01 июня в 23:06
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено вчера в 08:59
Спорт
В ОКР опровергли угрозу отстранения России от Олимпиады-2020
Ранее Times рассказала о том, что олимпийскую сборную России могут не допустить к участию в Олимпиаде-2020 из-за ситуации с нарушением антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Религия
РПЦ рассказала, как должен жить священник в России
Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Названы теряющие актуальность рабочие специальности
Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено вчера в 01:09
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено 01 июня в 11:08
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено вчера в 07:04
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33