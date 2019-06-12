Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионовСоветский спорт вчера в 17:26

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018 / 19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
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Наблюдатели УЕФА признали гол Роналду лучшим в Лиге чемпионов — 2018/19

Sport24.ruвчера в 18:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-18/19

Sports.ruвчера в 14:48

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в сезоне-2018/19 в ЛЧ

Чемпионатвчера в 15:59

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Матч ТВвчера в 15:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

Спорт-Экспрессвчера в 15:29

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

ТАССвчера в 15:04

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Советский спортвчера в 17:26
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Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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