Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионовСоветский спорт 17:26
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018 / 19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
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Политика
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Происшествия
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На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
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Экономика
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С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
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Армия и оружие
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Общество
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Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
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Энергетика
На заправках Сыктывкара подорожало топливо
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Обновлено в 09:50
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
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Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Общество
Ресоциализации просят дать путевку в жизнь
Помощь бывшим осужденным нуждается в законодательной поддержке России необходимо законодательное регламентирование помощи бывшим осужденным, пока что механизм ресоциализации затрагивает в лучшем случае треть освободившихся из мест лишения свободы.
Обновлено в 17:55
Наука
Врачи будут превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено в 11:06
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Интернет
Сервисы Google работают некорректно почти по всему миру
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite почти по всему миру работают некорректно.
Обновлено в 18:54
Экономика
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Общество
Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)
В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Экономика
Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, почему кредита в России по-прежнему и избыточно, и недостаточно
Непосредственное применение регулятором какой-либо экономической теории при регулировании рынков, особенно если речь идет о ее фундаментальной части — не такое частое явление, поскольку «гладкость на бумаге» неизбежно ломается десятками и сотнями случайных факторов.
Обновлено в 17:55
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
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Культура
Изгнана из дома, из кино. Роковая судьба любимой Аксиньи Михаила Шолохова
В советском кино Эмма Цесарская первой сыграла Аксинью в «Тихом Доне». Мечтала сняться и у Сергея Герасимова — спустя 26 лет.
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Здоровье
Медики объяснили, что мешает людям похудеть
Эксперты рассказали, что мешает людям с лишним весом похудеть и почему диеты неэффективны.
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Игры
Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3
Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 11:01
Политика
Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко
Обновлено в 15:33
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17