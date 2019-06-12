Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионовСоветский спорт 17:26

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018 / 19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.

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Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

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