Футбол

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионовСоветский спорт 17:26

Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018 / 19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Наблюдатели УЕФА признали гол Роналду лучшим в Лиге чемпионов — 2018/19

Sport24.ru18:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов

Советский спорт17:26

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-18/19

Sports.ru14:48

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Матч ТВ15:29

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов-2018/19

Спорт-Экспресс15:29

Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

ТАСС15:04

Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в сезоне-2018/19 в ЛЧ

Чемпионат15:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Обновлено в 11:12
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо.
Обновлено в 10:52
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Обновлено в 17:31
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Энергетика

На заправках Сыктывкара подорожало топливо

Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.
Обновлено в 09:50
Политика

США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны

Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85

85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Общество

Ресоциализации просят дать путевку в жизнь

Помощь бывшим осужденным нуждается в законодательной поддержке России необходимо законодательное регламентирование помощи бывшим осужденным, пока что механизм ресоциализации затрагивает в лучшем случае треть освободившихся из мест лишения свободы.
Обновлено в 17:55
Наука

Врачи будут превращать жир на животе в кубики пресса

Обновлено в 11:06
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Интернет

Сервисы Google работают некорректно почти по всему миру

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite почти по всему миру работают некорректно.
Обновлено в 18:54
Экономика

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество

Baijiahao (Китай): почему русские, работающие в Китае, редко женятся на китаянках? (Baijiahao)

В Китае есть немало высоких девушек, правда в нашей стране это понимают немного иначе.
Обновлено в 17:25
Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Экономика

Дмитрий Бутрин о том, почему кредита в России по-прежнему и избыточно, и недостаточно

Непосредственное применение регулятором какой-либо экономической теории при регулировании рынков, особенно если речь идет о ее фундаментальной части — не такое частое явление, поскольку «гладкость на бумаге» неизбежно ломается десятками и сотнями случайных факторов.
Обновлено в 17:55
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Культура

Изгнана из дома, из кино. Роковая судьба любимой Аксиньи Михаила Шолохова

В советском кино Эмма Цесарская первой сыграла Аксинью в «Тихом Доне». Мечтала сняться и у Сергея Герасимова — спустя 26 лет.
Обновлено в 17:01
Здоровье

Медики объяснили, что мешает людям похудеть

Эксперты рассказали, что мешает людям с лишним весом похудеть и почему диеты неэффективны.
Обновлено в 09:06
Игры

Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3

Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
Политика

Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 11:01
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное