Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дербиВести.Ru вчера в 16:25

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
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