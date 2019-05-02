Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дербиВести.Ru 16:25
|17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
|34′
|49′
Томас Ринкон
|68′
Саша Лукич
|70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
|71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
|78′
|79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
|82′
Криштиану Роналду
|84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
|85′
|89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
|90′+3′
Глейсон Бремер
|59%
|Владение мячом
|41%
|80%
|Процент точных передач
|72%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|26
|12
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
37
Спинаццола
35
Перейра
5
Пьянич
14
Матюиди
2
Де Шильо
7
Роналду
18
Кин
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
36
Бремер
11
Дзадза
34
Айна
23
Мейте
88
Ринкон
15
Ансальди
8
Базелли
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
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