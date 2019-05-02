Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дербиВести.Ru 16:25

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

Все про Спорт ру

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.

Игры Risk of Rain 2 стала «миллионером» за месяц в раннем доступе Онлайновый шутер с элементами рогалика Risk of Rain 2 вышел в ранний доступ Steam 28 марта 2019 года.

Общество Повышение пенсионного возраста отменено для вепсов В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.

Энергетика Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Общество Заработаться насмерть несложно По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, к 2060 году преждевременных смертей из-за плохого состояния окружающей среды станет больше в пять раз.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Политика США сделали исключение из антииранских санкций для России В Белом доме проинформировали о том, что Соединенные Штаты предоставили 90-дневные исключения для трех проектов в Иране, передает РИА "Новости".

Футбол Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу с речью Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Армия и оружие В Марокко обезвредили террористическую ячейку "Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Политика Полторак призвал Украину строить армию в ответ на выдачу паспортов в Донбассе Позднее российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.

Общество В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей» Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Шоу-бизнес В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4» Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины".