Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дербиВести.Ru вчера в 16:25

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби

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