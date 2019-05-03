Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»РИА Новости 16:25

Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Общество Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Происшествия В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия» В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Политика Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Шоу-бизнес Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.

Технологии Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП после исповеди Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.

Транспорт В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине Решение о полном запрете на въезд в Амстердам машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году приняли власти столицы Нидерландов.

Футбол «Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу» В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.