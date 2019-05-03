Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»РИА Новости 16:25
|17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
|34′
|49′
Томас Ринкон
|68′
Саша Лукич
|70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
|71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
|78′
|79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
|82′
Криштиану Роналду
|84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
|85′
|89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
|90′+3′
Глейсон Бремер
|59%
|Владение мячом
|41%
|80%
|Процент точных передач
|72%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|4
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|26
|12
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
1
Шченсны
20
Канселу
19
Бонуччи
3
Кьеллини
37
Спинаццола
35
Перейра
5
Пьянич
14
Матюиди
2
Де Шильо
7
Роналду
18
Кин
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
36
Бремер
11
Дзадза
34
Айна
23
Мейте
88
Ринкон
15
Ансальди
8
Базелли
9
Белотти
Торино
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тыс. рублей добрался до дилеров
В Индии уже собрано 10 тыс. предварительных заявок на кроссовер Hyundai Venue.
Обновлено в 03:54
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Москве произошёл пожар в здании издательского дома «Известия»
В Москве произошло возгорание в здании издательского дома «Известия» на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:14
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
Обновлено 01 мая в 06:36
Политика
Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Технологии
Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди
Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
Обновлено в 16:11
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Решение о полном запрете на въезд в Амстердам машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году приняли власти столицы Нидерландов.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Севилья» дома разгромно проиграла «Леганесу»
В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» принимала «Леганес» и пропустила три безответных мяча.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00