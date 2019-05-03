Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»РИА Новости 16:25

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
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