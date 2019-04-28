Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»РИА Новости 16:45

Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Раджи Наингголана (7-я минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (62).

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»

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