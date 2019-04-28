Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Интером»РИА Новости 16:45

Интер — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Раджа Наингголан
7′
40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
44′
45′
Джорджо Кьеллини
49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
82′
86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
90′+2′
Мойсе Кин
Футболисты миланского "Интера" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев Раджи Наингголана (7-я минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (62).
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