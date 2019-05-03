Футбол

Роналду спас «Ювентус» от поражения, забив свой 100-й мяч головойМИР 24 08:32

Ювентус — Торино
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
17′
Саша Лукич
Блез Матюиди
34′
49′
Томас Ринкон
68′
Саша Лукич
70′
Алекс Беренгер
Даниэле Базелли
Леонардо Бонуччи
71′
Хуан Гильермо Куадрадо
Матеус Перейра
78′
79′
Саша Лукич
Ола Айна
Федерико Бернардески
82′
Криштиану Роналду
84′
Федерико Бернардески
Маттиа Де Шильо
85′
89′
Лоренцо Де Сильвестри
Симоне Дзадза
90′+3′
Глейсон Бремер
Игра «Ювентуса» и «Торино», прошедшая в рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу, завершилась ничьей – 1:1. Нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду спас свою команду от поражения красиво – забив мяч головой. А сам гол стал 100-м в его клубной карьере, передает ТАСС.
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