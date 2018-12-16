Единственный мяч был забит на 70 минуте. Криштиану Роналду реализовал пенальти и принёс «Ювентусу» очередные три очка. Таким образом, действующие чемпионы Италии одержали седьмую победу подряд и укрепили своё лидерство в чемпионате страны, набрав 46 очков.

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино»

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