Футбол

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино»
RT на русском
16:29

Торино — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Сальваторе Сиригу
Сальвадор Ичасо
20′
Симоне Дзадза
27′
48′
Миралем Пьянич
51′
Эмре Джан
70′
Криштиану Роналду
70′
Криштиану Роналду
Кристиан Ансальди
72′
Кристиан Ансальди
Витторио Париджини
76′
Ола Айна
Алекс Беренгер
85′
90′+2′
Маттиа Перин
Единственный мяч был забит на 70 минуте. Криштиану Роналду реализовал пенальти и принёс «Ювентусу» очередные три очка. Таким образом, действующие чемпионы Италии одержали седьмую победу подряд и укрепили своё лидерство в чемпионате страны, набрав 46 очков.
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