Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»Чемпионат 16:24

В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола стал полузащитник "Интера" Раджа Найнгголан, отличившийся на 7-й минуте после передачи нападающего Маттео Политано.

Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»

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