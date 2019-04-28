Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»Чемпионат 16:24

Интер — Ювентус
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Раджа Наингголан
7′
40′
Хуан Гильермо Куадрадо
Иван Перишич
44′
45′
Джорджо Кьеллини
49′
Алекс Сандро
Леонардо Спинаццола
60′
Блез Матюиди
Мойсе Кин
62′
Криштиану Роналду
Раджа Наингголан
Борха Валеро
74′
Маттео Политано
Жоау Мариу
80′
Мауро Икарди
Лаутаро Хавьер Мартинес
82′
86′
Федерико Бернардески
Матеус Перейра
90′+2′
Мойсе Кин
В матче 34-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла в Милане на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счётом 1:1. Автором первого гола стал полузащитник "Интера" Раджа Найнгголан, отличившийся на 7-й минуте после передачи нападающего Маттео Политано.
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