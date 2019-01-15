Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке ИталииРИА Новости 14:35

Ювентус — Милан
1 – 0
Матч завершён
Суперкубок Италии, Финал, сегодня
Джидда, Стадион Короля Абдуллы
21′
Хакан Чалханоглу
Алекс Сандро
26′
Миралем Пьянич
44′
45′+2′
Самуэль Кастильехо
Криштиану Роналду
61′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
65′
70′
Самуэль Кастильехо
Гонсало Игуаин
71′
Лукас Пакета
Фабио Борини
74′
Франк Кессиэ
75′
Алессио Романьоли
79′
Патрик Кутроне
Андреа Конти
82′
Давиде Калабрия
Родриго Бентанкур
Федерико Бернардески
86′
87′
Рикардо Родригес
Дуглас Коста
Сами Хедира
89′
Пауло Дибала
90′+4′
Футболисты "Ювентуса" обыграли "Милан" в матче за Суперкубок Италии-2018 и завоевали трофей в 8-й раз в своей истории. Встреча, прошедшая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 61-й минуте забил Криштиану Роналду.
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