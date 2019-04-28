Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»Газета.Ru 17:16

Первый гол оформил хавбек "Интера" Раджа Найнгголан, отличившийся на 7-й минуте после передачи форварда Маттео Политано. Ничью "Ювентусу" принес нападающий Криштиану Роналду, забивший мяч в ворота миланцев в середине второго тайма с подачи полузащитника Миралема Пьянича.

Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»

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