Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»
Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»РИА Новости14:02
Футболисты туринского "Ювентуса" одержали выездную победу над "Фиорентиной" в матче 14-го тура чемпионата Италии. Субботняя игра во Флоренции завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Родриго Бентанкур (31-я минута), Джорджо Кьеллини (70) и Криштиану Роналду (79).
РИА Новости14:02
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