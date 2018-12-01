Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»
РИА Новости
14:02

Футболисты туринского "Ювентуса" одержали выездную победу над "Фиорентиной" в матче 14-го тура чемпионата Италии. Субботняя игра во Флоренции завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Родриго Бентанкур (31-я минута), Джорджо Кьеллини (70) и Криштиану Роналду (79).
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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