Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» победить СПАЛ в матче Серии А
RT на русском
13:55

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
29′
39′
Тиаго Чонек
49′
Мохамед Фарес
59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
60′
Родриго Бентанкур
64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
72′
74′
Паскал Скьяттарелла
83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
87′
Туринский "Ювентус" одержал победу над клубом СПАЛ из Феррары в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Альянц" в Турине, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу «Ювентусу» принесли голы Криштиану Роналду и Марио Манджукича.
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