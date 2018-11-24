Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии
Газета.Ru
13:55

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
29′
39′
Тиаго Чонек
49′
Мохамед Фарес
59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
60′
Родриго Бентанкур
64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
72′
74′
Паскал Скьяттарелла
83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
87′
Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Турине. завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Криштиану Роналду и Марио Манджукич.
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