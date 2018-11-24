Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии
РИА Новости
14:04

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
29′
39′
Тиаго Чонек
49′
Мохамед Фарес
59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
60′
Родриго Бентанкур
64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
72′
74′
Паскал Скьяттарелла
83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
87′
Туринский "Ювентус" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии по футболу до 13 матчей, победив СПАЛ. Встреча 13-го тура серии А, состоявшаяся в Турине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Криштиану Роналду (29-я минута) и Марио Манджукич (60).
РИА Новости14:04

Подробнее о событии

Видео: девятый гол Роналду в Серии А и другие моменты матча «Ювентус» — СПАЛ

Чемпионат15:24

Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 50-летней давности

Газета.Ru15:23

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ

Матч ТВ14:08

Голы Роналду и Манджукича принесли «Ювентусу» четвертую победу кряду в серии А

Советский спорт13:53

«Ювентус» обыграл СПАЛ благодаря голу Роналду

Спорт-Экспресс13:53

Роналду повторил рекорд «Ювентуса» 50-летней давности

Sport24.ru14:28

Фабио Паратичи: «Только сумасшедший скажет, что Роналду не великий футболист»

Sports.ru15:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 16:51, Ашберн
Футбол

Начало матча финала Кубка Либертадорес перенесено из-за беспорядков

Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесено из-за беспорядков, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:43
Футбол

«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 16:27
Футбол

«Барселона» спаслась от поражения в матче с «Атлетико»

«Атлетико» на своем поле провел матч с «Барселоной» в 13-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 16:45
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»

«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол

Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность»

«Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.
Обновлено в 15:35
Футбол

Хенесс: «Вопрос о будущем Ковача в „Баварии“ не стоит, пока не стоит»

Футбол в исполнении команды был крайне невоодушевленным. Пока вопрос о будущем Ковача не стоит, пока не стоит.
Обновлено в 15:09
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 14:21
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

"Тамбов" нанес поражение клубу "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и возглавил турнирную таблицу.
Обновлено в 16:02
Футбол

Александр Мостовой – о поражении "Реала": "У "Эйбара" стадион на автобане. И такая команда громит Мадрид. Фантастика!"

Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился с "СЭ" впечатлениями от гостевого поражения "Реала" (0:3) от "Эйбара" в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 13:47
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. С 2008 года капитан сборной Португалии. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола с 2009 по 2013 год - за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное