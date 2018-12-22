Футбол

Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Боруссии М»
REGNUM
16:42

21 декабря между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Боруссия» (Менхенгладбах) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей» со счетом 2:1.
REGNUM16:42

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Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над Менхенгладбахом

Газета.Ru16:38

Гол Ройса принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской

Спорт-Экспресс16:33

Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М

Советский спорт16:28

В матче двух «Боруссий» победила дортмундская

Sport24.ru16:25

Дортмундская «Боруссия» переиграла одноклубников из Менхенгладбаха и упрочила свое лидерство в чемпионате Германии

Матч ТВ16:25

«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М в последнем матче первого круга Бундеслиги

Чемпионат16:23

«Боруссия» Д победила «Боруссию» М. Отрыв от второго места – вновь 9 очков

Sports.ru16:38
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Обновлено вчера в 23:01
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ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек.
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Немецкий футболист, крайний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.
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Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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