Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Vprognoze.ru
00:54

Бавария — РБ Лейпциг
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
16′
Диего Демме
Серж Гнабри
Франк Рибери
28′
Кингсли Коман
Ренату Саншеш
61′
64′
Конрад Лаймер
Ренату Саншеш
79′
81′
Брума
Штефан Ильзанкер
Франк Рибери
83′
87′
Конрад Лаймер
Матеус Кунья
88′
Юссуф Поульсен
Жан-Кевин Огюстен
Томас Мюллер
Хави Мартинес
90′
90′+1′
Штефан Ильзанкер
Ренату Саншеш
90′+2′
«Бавария» одержала победу над «Лейпцигом» в матче чемпионата Германии. Поединок 16-го тура состоялся на «Альянц-Арене» и завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери.
Vprognoze.ru00:54

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