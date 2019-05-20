Футбол
Гол Реми был признан лучшим в текущем сезоне чемпионата ФранцииМатч ТВ 01:05
Национальный профсоюз футболистов Франции (UNFP) определил автора лучшего забитого гола в сезоне-2018/19. Сообщается, что им стал форвард "Лилля" Лоик Реми, поразивший ворота "Бордо" (1:0) в матче 36-го тура лиги 1.
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Реми — автор лучшего гола сезона в чемпионате Франции. Он забил после шикарной передачи
Sport24.ruвчера в 23:24
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