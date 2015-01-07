Футбол

Гол Рауля Гарсии принёс победу «Атлетику» в матче с «Уэской»Чемпионат вчера в 16:48

Уэска — Атлетик Бильбао
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
19′
Рауль Гарсия
32′
Андер Капа
Янхель Эррера
38′
Хорхе Мирамон
41′
Энрик Гальего
42′
Янхель Эррера
Хуан Акоста
58′
Адриан Диегес
68′
68′
Маркель Сусаета
Ибаи Гомес
Адриан Диегес
Давид Феррейро Кирога
68′
Луис Авила
Кучо Эрнандес
72′
Мойсес Гомес
73′
74′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
86′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
Единственный гол был забит на 19-й минуте, отличился полузащитник Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. Благодаря этой победе «Атлетик», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (18) осталась на последнем, 20-м месте в таблице.
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