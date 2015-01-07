Футбол
Гол Рауля Гарсии принёс победу «Атлетику» в матче с «Уэской»Чемпионат вчера в 16:48
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
|19′
Рауль Гарсия
|32′
Андер Капа
Янхель Эррера
|38′
Хорхе Мирамон
|41′
Энрик Гальего
|42′
Янхель Эррера
Хуан Акоста
|58′
Адриан Диегес
|68′
|68′
Маркель Сусаета
Ибаи Гомес
Адриан Диегес
Давид Феррейро Кирога
|68′
Луис Авила
Кучо Эрнандес
|72′
Мойсес Гомес
|73′
|74′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
|86′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
|49%
|Владение мячом
|51%
|73%
|Процент точных передач
|71%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|12
|5
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Уэска
Расстановка 3‑5‑2
13
Сантамария
3
Эчейта
7
Феррейро
14
Пулидо
24
Мирамон
20
Акоста
17
Ривера
6
Гомес
12
Галан
9
Эрнандес
22
Гальего
13
Эррерин
21
Капа
5
Альварес
4
Мартинес
12
Берчиче
19
Гомес
6
Сан Хосе
2
Кодро
7
Беньят
11
Кордоба
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
Единственный гол был забит на 19-й минуте, отличился полузащитник Рауль Гарсия, который реализовал 11-метровый. Благодаря этой победе «Атлетик», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Уэска» (18) осталась на последнем, 20-м месте в таблице.
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Футбол сегодня. Уэска – Атлетик Бильбао. Прогнозы от эксперта Footballtips
Букмекеры.рф17 февраля в 17:04
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