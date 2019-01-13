Футбол

Гол Рашфорда принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»
LiveSport.ru
13:27

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Мусса Сиссоко
Эрик Ламела
43′
44′
Маркус Рэшфорд
Деле Алли
50′
66′
Андер Эррера
73′
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
78′
Поль Погба
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
81′
83′
Джесси Лингард
Диого Далот
90′+2′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Лондонский «Тотенхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги. Единственный гол был забит перед перерывом. На 44-й минуте манкунианцы совершили перехват.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:44, Ашберн
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
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