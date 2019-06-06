Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские островаЧемпионат 16:40

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе "Торсволлур".

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