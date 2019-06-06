Футбол

Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские островаЧемпионат 16:40

Фарерские острова — Испания
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Торсволлур
5′
Серхио Рамос
19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
30′
33′
Тейтур Гестссон
46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
46′
Хесус Навас
56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
68′
71′
Хосе Луис Гайя
74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
86′
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе "Торсволлур".
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