Футбол
Гол Рамоса помог Испании разгромить Фарерские островаЧемпионат 16:40
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Торсволлур
|5′
Серхио Рамос
|19′
Хесус Навас
Клеминт Ольсен
|30′
|33′
Тейтур Гестссон
|46′
Серхио Рамос
Диего Льоренте
|46′
Хесус Навас
|56′
Яго Аспас
Марко Асенсио
Клеминт Ольсен
Патрик Йоханнесен
|68′
|71′
Хосе Луис Гайя
|74′
Иско
Фабиан Руис
Хейни Ватнсдаль
Рогви Бальдвинссон
|74′
Арни Фредериксберг
Майнхард Олсен
|86′
Фарерские острова
Расстановка 4‑3‑3
1
Гестссон
9
Соренсен
4
Грегерсен
5
Феро
3
Давидсен
6
Ханссон
13
Бальдвинссон
8
Ольсен
10
Ватинхаммар
19
Йоханнесен
14
Олсен
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Льоренте
6
Эрмосо
14
Гайя
8
Роберто
16
Эрнандес
20
Касорла
11
Асенсио
7
Мората
19
Руис
Испания
Расстановка 4‑3‑3
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании на выезде разгромила команду Фарерских островов со счетом 4:1. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе "Торсволлур".
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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