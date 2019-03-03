Футбол

«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболуИзвестия 17:36

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил хорват Иван Ракитич. В первом круге первенства каталонцы разгромили «Реал» — 5:1.
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