Футбол
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧRT на русском12:11
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
RT на русском12:11
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Футбол
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ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
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Футбол
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Футбол
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Футбол
«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку
Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
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Футбол
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Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
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Футбол
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Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
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«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича
«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
Обновлено в 12:30
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«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой
Обновлено в 00:28
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Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум
Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 14:25