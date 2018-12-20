Футбол

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
RT на русском
12:11

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает пресс-служба организации, лучшим голом признан мяч хорватского полузащитника испанской «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота английского «Тоттенхэма».
RT на русском12:11

Подробнее о событии

Гол Ракитича «Тоттенхэму» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

РИА Новости12:29

Месси — главный фаворит в гонке бомбардиров Лиги чемпионов, Роналду — вне топ-5

Чемпионат13:02

Назван автор самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов

Газета.Ru11:33

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ-2018/19

Матч ТВ10:59

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ-2018/19

Sportbox.RU10:59

Ракитич забил самый красивый гол в групповом турнире ЛЧ. Видеодоказательство

Спорт-Экспресс10:33

Назван самый красивый гол группового этапа Лиги чемпионов

Sport24.ru10:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол

«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.
Обновлено в 13:59
Футбол

Геркус уйдет с поста генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря, утверждает «Чемпионат».
Обновлено в 10:48
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Алексом Сандро

Обновлено в 10:51
Футбол

Футболист «Ростова» Калачев получил тренерскую лицензию УЕФА

Футболист "желто-синих" Тимофей Калачев получил тренерскую лицензию категории "А". Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.
Обновлено в 13:23
Футбол

«Арсенал» ищет болельщика, бросившего в Алли бутылку

Во второй половине второго тайма один из болельщиков «Арсенала» с трибуны бросил на поле пластиковую бутылку с водой, которая попала в голову Алли.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Интер» снова попытается купить Модрича

Обновлено в 13:29
Футбол

«Севилья» подарила шахматисту Анатолию Карпову именную футболку

Испанский футбольный клуб "Севилья" подарил российскому шахматисту Анатолию Карпову именную футболку во время экскурсии по стадиону клуба.
Обновлено в 11:22
Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года.
Обновлено в 13:20
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Поль Погба: «Жозе связался не с тем парнем»

Источники в Англии сообщают, что на тренировке «Манчестер Юнайтед» тренер Майкл Кэррик раскритиковал поведение полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 12:27
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Астон Вилла» может заплатить 7 млн фунтов за вратаря Ловре Калинича

«Астон Вилла» заинтересована в приобретении вратаря «Гента» Ловре Калинича.
Обновлено в 12:30
Футбол

«МЮ» предоставит Сульшеру 50 миллионов на трансферы зимой

Обновлено в 00:28
Футбол

Артем Дзюба: Бесит сам факт, что вокруг Кокорина и Мамаева поднялся весь этот шум

Напомним, в понедельник Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева на продление ареста футболистов до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 14:25
ещё по теме
Иван Ракитич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Барселона» и национальной сборной Хорватии. Воспитанник футбольной академии «Базеля», в составе первой команды дебютировал в 2005 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное