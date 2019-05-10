Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»Областная газета 08:04

Хозяева прибавили и смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: отличились Сутормин и Галаджан. Когда времени на спасение уже не оставалось, ничью "Уралу" принес Павел Погребняк: нападающий головой переправил мяч в ворота и сравнял счёт на последней минуте - 2:2.

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»

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