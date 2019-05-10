Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»Областная газета 08:04
|42′
Марко Араторе
|52′
Адессойе Ойеволе
Сергей Терехов
|55′
Андрей Малых
|60′
Даниэль Мишкич
|65′
|66′
Марко Араторе
Андрей Егорычев
Алексей Сутормин
|72′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
|75′
|79′
Андрей Панюков
Павел Погребняк
Адессойе Ойеволе
Вадим Афонин
|80′
|80′
Роман Емельянов
Артем Фидлер
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
|86′
Артем Галаджан
|87′
Артем Галаджан
|90′+4′
|90′+6′
Павел Погребняк
Денис Попович
|90′+6′
Оренбург
Расстановка 5‑3‑2
91
Фролов
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
29
Афонин
13
Терехов
8
Мишкич
10
Попович
19
Сутормин
32
Кулишев
88
Галаджан
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
8
Страндбург
27
Меркулов
44
Егорычев
57
Фидлер
10
Бикфалви
13
Бумаль
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Хозяева прибавили и смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: отличились Сутормин и Галаджан. Когда времени на спасение уже не оставалось, ничью "Уралу" принес Павел Погребняк: нападающий головой переправил мяч в ворота и сравнял счёт на последней минуте - 2:2.
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