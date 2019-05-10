Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»Областная газета 08:04

Оренбург — Урал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
42′
Марко Араторе
52′
Адессойе Ойеволе
Сергей Терехов
55′
Андрей Малых
60′
Даниэль Мишкич
65′
66′
Марко Араторе
Андрей Егорычев
Алексей Сутормин
72′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
75′
79′
Андрей Панюков
Павел Погребняк
Адессойе Ойеволе
Вадим Афонин
80′
80′
Роман Емельянов
Артем Фидлер
Джордже Деспотович
Артем Кулишев
86′
Артем Галаджан
87′
Артем Галаджан
90′+4′
90′+6′
Павел Погребняк
Денис Попович
90′+6′
Хозяева прибавили и смогли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: отличились Сутормин и Галаджан. Когда времени на спасение уже не оставалось, ничью "Уралу" принес Павел Погребняк: нападающий головой переправил мяч в ворота и сравнял счёт на последней минуте - 2:2.
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Автогол после паса (!) в штангу, засчитанный мяч, который сначала отменили (без VAR не разобраться), и гол Погребняка на 96-й минуте. Так начался 28-й тур РПЛ

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