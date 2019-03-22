Футбол

Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020LiveSport.ru 18:15

Македония — Латвия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Филипп II»
Эзгиян Алиоски
11′
Ферхан Хасани
Элиф Элмаз
23′
Элиф Элмаз
29′
33′
Андрис Ванин
Павелс Штейнбор
61′
Андрей Цыганик
68′
Артур Карашаускс
Кристерс Тоберс
Горан Пандев
Кире Ристевски
71′
79′
Валерий Шабала
Робертс Улдрикис
Александар Трайковски
Кире Маркоски
83′
87′
Дарко Велкоски
90′+2′
Андрей Цыганик
Элиф Элмаз
90′+3′
Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Голом в составе польской команды отметился Кшиштоф Пентек (68-я минута).
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