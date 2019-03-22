Футбол
Гол Пентека принес Польше победу над АвстриейСпорт-Экспресс вчера в 17:41
Австрия в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила Польше (0:1). Единственный гол забил Кшиштоф Пентек.
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Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в матче квалификации Евро-2020
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Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
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Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Игроки «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ
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Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»
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