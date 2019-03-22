Футбол

Гол Пентека принес Польше победу над АвстриейСпорт-Экспресс вчера в 17:41

Австрия в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 уступила Польше (0:1). Единственный гол забил Кшиштоф Пентек.
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Польша обыграла Австрию в матче отбора к Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:16

Футболисты сборной Австрии уступили Польше в отборочном матче Евро-2020

РИА Новостивчера в 18:05

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Матч ТВвчера в 17:56

Гол Пентека принес Польше победу над Австрией

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Гол Пентека принес Польше победу над Австрией

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Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:36

Македония обыграла Латвию, Израиль сыграл вничью со Словенией

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Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Политика

В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны

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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Петербурге и Липецке проходя обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество

Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
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Общество

Обследование косаток и белух из «китовой тюрьмы» началось в Приморье

Обновлено 20 марта в 07:59
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Футболисты сборной России потерпели поражение от команды Бельгии в первом туре отборочных соревнований чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

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Культура

Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
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Финансы

Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Пассажирский вертолет совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет, вероятно, перевозил вахтовиков, так как площадка, с которой он взлетал, не является аэропортом общего пользования.
Обновлено в 03:46
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Хоккей

НХЛ. Барбашев стал первой звездой дня

Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, который записал в актив сухой матч с «Айлендерс» (4:0) при 28 отраженных бросках.
Обновлено в 02:36
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Происшествия

Пятеро пострадали в ДТП с участием «Газели» на Южном Урале

Пять человек пострадали в результате столкновения «Газели» и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области.
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Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

Обновлено в 03:41
Общество

МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак

По итогам круглого стола в Госдуме, где обсуждались подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными», МВД заявило, что список опасных пород собак обновлен.
Обновлено вчера в 20:25
Общество

Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 03:17
Игры

Названа дата выхода игры Stranger Things 3: The Game

Разработчики из BonusXP объявили дату выхода Stranger Things 3: The Game.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба

Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.
Обновлено в 03:25
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Хоккей

СКА стал соперником ЦСКА по финалу Западной конференции

Обновлено вчера в 15:26
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре

В Самаре на козырьке подъезда жилого дома было найдено тело девушки, которая пропала в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 15:48
Хоккей

Игроки «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ

Три игрока ярославского "Локомотива" уйдут из Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:18
Футбол

Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Обновлено в 03:35
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