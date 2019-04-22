Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу в матче с «Наполи»Матч ТВ 14:55

«Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма Дрис Мертенс вывел неаполитанцев вперед. Во второй половине встречи точный удар Дувана Сапаты позволил гостям сравнять счет в игре.
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Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу в матче с «Наполи»

Матч ТВ14:55

Экс-игрок «Спартака» принес победу «Атланте» в игре с «Наполи»

Газета.Ru15:07

Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»

Советский спорт15:04

«Аталанта» вырвала победу у «Наполи» благодаря голу Пашалича

Спорт-Экспресс14:56

«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче чемпионата Италии

ТАСС15:16

«Наполи» проиграл «Аталанте» в домашнем матче Серии А

Чемпионат14:52

«Наполи» — «Аталанта» — 1:2. Видеообзор матча 33-го тура Серии А

Sport24.ru15:31
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