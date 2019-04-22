Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу в матче с «Наполи»Матч ТВ вчера в 14:55
«Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии. В середине первого тайма Дрис Мертенс вывел неаполитанцев вперед. Во второй половине встречи точный удар Дувана Сапаты позволил гостям сравнять счет в игре.
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Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
Sport24.ruвчера в 14:53
Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
Советский спортвчера в 15:04
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