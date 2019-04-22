Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»LiveSport.ru 15:03

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле проиграл "Аталанте" — 1:2. Счет в середине первого тайма открыл на 28-й минуте Дрис Мертенс.
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«Наполи» проиграл «Аталанте» в матче чемпионата Италии

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