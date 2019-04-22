Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»РИА Новости вчера в 15:09

Гол бывшего футболиста московского "Спартака" Марио Пашалича принес "Аталанте" выездную победу над "Наполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Неаполе в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.

Политика ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера в Аргентину ФБР рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину после падения Берлина в 1945 году, следует из рассекреченных бюро документов.

Общество Великий герцог Люксембурга Жан умер Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.

Общество Российским олигархам становится трудно купить элитное жилье в Лондоне Ранее олигархи из России регулярно покупали недвижимость в Лондоне стоимостью 100 миллионов фунтов (8,29 миллиарда рублей).

Политика Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Наука Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.

Общество ФНС разъяснила дачникам, облагаются ли теплицы и хозблоки налогом Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом на имущество физлиц как самостоятельная недвижимость.

Кино Трейлер новой серии «Игры престолов» появился в Сети Завершается трейлер криком Бриенны Тарт: "Стоим до конца". Третья серия восьмого сезона сериала выйдет 29 апреля в русской озвучке.

Общество Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца недели Аномально теплая для апреля погода ожидает жителей Москвы до конца рабочей недели, сообщила «РИА Новости» во вторник, 23 апреля, специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Авто Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.

Наука Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Экономика Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер» Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".

Происшествия Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Происшествия СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.

Политика Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток Из Пхеньяна во Владивосток грузовым бортом был доставлен личный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Политика Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в осенних выборах в Верховную раду он создаст новую политическую силу, в которую войдут люди с хорошей репутацией, "которые могут не только говорить, а реально делать вещи".

Политика В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

Общество Крымский энергомост отключили — временно Энергомост Кубань — Крым отключили для испытаний возможностей внутренней энергосистемы крымского полуострова.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Общество Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы Писатель и журналист Дмитрий Быков намерен записать двухчасовую передачу для радиостанции "Эхо Москвы" непосредственно в госпитале имени Бурденко.