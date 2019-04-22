Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»РИА Новости вчера в 15:09
Гол бывшего футболиста московского "Спартака" Марио Пашалича принес "Аталанте" выездную победу над "Наполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Неаполе в понедельник, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
Советский спортвчера в 15:04
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